Su Tankerine Giren Çiftçi Çıkamadı! Yardımına İş Makinesi Yetişti

Olay, dün akşam saatlerinde, Bartın'ın Kozcağız beldesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen çiftçi, kendisine ait traktörün arkasına bağladığı su tankerinin içine kontrol amacıyla girdi. Bir süre sonra girdiği tankerin üst kapağında sıkışan çiftçi, bağırarak yardım istedi. Köylülerin fark ettiği çiftçi için bölgeye iş makinesi getirildi. Kollarıyla kendisini yukarı çekemeyen çiftçi, iş makinesiyle sarkıtılan halata tutundu.

Çiftçi, 1 saatlik çalışmanın ardından tankerden çıkarılırken, herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Yaşananlar, bir köylü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA