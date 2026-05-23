Su Seviyesi Yükseldi: Balık Avlayan Amca ile Yeğeni Akıntıda Kayboldu

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde derede balık avlayan amca ve yeğeni, su seviyesinin aniden yükselmesiyle akıntıya kapıldı. Ekipler, kaybolan iki kişi için bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Yağlıdere ilçesi Kanlıca köyünde meydana geldi. Yağlıdere Deresi’ne inerek saçma ile balık avlamak isteyen amca Sedat Çelik ve aynı adı taşıyan yeğeni Sedat Çelik, debinin ani yükselmesiyle akıntıya kapılıp, suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi destekli arama-kurtarma çalışması başlattı. Aşırı yağışların yanı sıra zirvelerde eriyen kar suları nedeniyle dere debisinin yüksek olmasının arama çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Kaynak: DHA

