Su Kanalına Düşen Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Su Kanalına Düşen Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan otomobildeki 4 kişi, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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