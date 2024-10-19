Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde "Keşmir Kara Günü" Etkinliği Düzenlendi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) yaklaşan "Keşmir Kara Günü" için yapılan etkinliğe, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, SDE Başkan Yardımcısı Alper Tan, Emekli Büyükelçi Numan Hazar ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Cüneyd konuşmasında, bölgesel ve küresel barışı sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına göre Keşmir anlaşmazlığının çözülmesinin önemini vurgulayarak, Filistin ve Keşmir'in "modern dünyada yabancı işgalinin bitmeyen durumlarını temsil ettiğini, acımasız askeri işgallerin sadece halkın temel kendi kaderini tayin hakkını reddetmekle kalmayıp aynı zamanda masum sivillere karşı bir terör saltanatı başlattığını" vurguladı.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir'deki en kötü insan hakları durumuyla ilgili endişelerini dile getiren Cüneyd, hem Pakistan hem de Hindistan tarafından kabul edilen BM Güvenlik Konseyi'nin Keşmir'de BM tarafından denetlenen bir plebisit yapılması çağrısında bulunan kararlarına rağmen Keşmir'in dünyanın en eski çözülmemiş çatışmalarından biri olarak kalmasının "ironik" olduğunu belirtti.

Cüneyd, Keşmir ile dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, anlaşmazlık BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun çözülene kadar Pakistan'ın Keşmir halkına olan sarsılmaz siyasi, ahlaki ve diplomatik desteğini yineledi. Büyükelçi Cüneyd, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Keşmir davasına verdiği destek, Keşmir konusundaki ilkeli duruşu için Türk halkına ve hükümetine teşekkür etti.

SDE Başkan Yardımcısı Tan da Türkiye'nin Keşmir halkının arzusu doğrultusunda Keşmir anlaşmazlığının barışçıl çözümünü her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini belirterek, uluslararası sistemin herhangi bir çatışmayı çözme yeteneğine sahip olduğunu, ancak "ne yazık ki Keşmir ve Filistin söz konusu olduğunda ortada bir irade ve niyet eksikliği olduğunu" vurguladı.

Tan, uluslararası toplumun, özellikle İslam ülkelerinin, Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir'de yapılan insan hakları zulmüne son verme ve BM kararlarını uygulama konusunda gereken rolü oynaması gerektiğini yineledi.

Soru-cevap oturumunda Emekli Büyükelçi Numan Hazar ise uluslararası toplumun Keşmir ve Filistin'e karşı ilgisizliğinin rahatsız edici olduğunu, Keşmirlilerin dünyadaki diğer uluslar gibi kendi kaderini tayin hakkına layık olduğunu belirtti.

Katılımcılar, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının özlemleri doğrultusunda Keşmir anlaşmazlığının barışçıl çözümüne desteklerini yineledi.

Kaynak: AA