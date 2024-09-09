Steam Rekora İmza Attı: Oyuncular Aldı Başını Gidiyor
Steam, dijital oyun platformu olarak bir kez daha oyuncu rekoru kırarak dikkatleri üzerine çekti. 8 Eylül'de anlık olarak 37 milyon 606 bin 71 oyuncuya ulaşan platform, eş zamanlı oyuncu sayısında yeni bir zirveye imza attı. Bu rekor, iki hafta önceki 37,2 milyonluk rekorun da ötesine geçti.
Steam'deki büyük artışın arkasında, Eylül ayında Steam’e eklenen yeni oyunların etkisi büyük. Özellikle Warhammer 40,000: Space Marine 2, erken erişimden çıkmasının ardından büyük ilgi gördü. Saber Interactive tarafından geliştirilen bu üçüncü şahıs nişancı oyunu, 100 binden fazla oyuncuyu kendine çekti ve kısa sürede dikkat çeken yapımlar arasına girdi.
Platformda popülerliği artan bir diğer oyun ise Black Myth: Wukong oldu. Game Science tarafından geliştirilen bu aksiyon RPG oyunu, oyuncular tarafından oldukça beğenildi ve 10 milyonun üzerinde bir oyuncu kitlesine ulaştı. Hafta sonu ise 1 milyondan fazla oyuncuyu kendine çekerek büyük bir başarıya imza attı.
Sonbahar ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Frostpunk 2, Call of Duty: Black Ops 6 ve Dragon Age: The Veilguard gibi büyük oyunların da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu heyecan verici yapımların çıkışıyla birlikte Steam'in, yıl sonuna kadar eş zamanlı oyuncu sayısında 38 milyonu aşması muhtemel görünüyor.