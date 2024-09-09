Steam Rekora İmza Attı: Oyuncular Aldı Başını Gidiyor

Steam'deki büyük artışın arkasında, Eylül ayında Steam’e eklenen yeni oyunların etkisi büyük. Özellikle Warhammer 40,000: Space Marine 2, erken erişimden çıkmasının ardından büyük ilgi gördü. Saber Interactive tarafından geliştirilen bu üçüncü şahıs nişancı oyunu, 100 binden fazla oyuncuyu kendine çekti ve kısa sürede dikkat çeken yapımlar arasına girdi.

Platformda popülerliği artan bir diğer oyun ise Black Myth: Wukong oldu. Game Science tarafından geliştirilen bu aksiyon RPG oyunu, oyuncular tarafından oldukça beğenildi ve 10 milyonun üzerinde bir oyuncu kitlesine ulaştı. Hafta sonu ise 1 milyondan fazla oyuncuyu kendine çekerek büyük bir başarıya imza attı.