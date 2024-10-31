Starbucks Sevilen Kahvesini Menüden Kaldırdı

Geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks tarafından büyük bir heyecanla tanıtılan ve kurucu Howard Schultz'ın imzasını taşıyan Oleato adlı zeytinyağlı kahve serisi, menülerinden siliniyor. Bu karar, özellikle Kanada ve ABD'deki şubeler için geçerli olacak. Ancak İtalya, Japonya ve Çin gibi bazı ülkelerde bu lezzetli içecek, hala müşterilerle buluşmaya devam edecek.