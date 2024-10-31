Starbucks Sevilen Kahvesini Menüden Kaldırdı
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, sevilen kahvesini menülerinden kaldıracağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks tarafından büyük bir heyecanla tanıtılan ve kurucu Howard Schultz'ın imzasını taşıyan Oleato adlı zeytinyağlı kahve serisi, menülerinden siliniyor. Bu karar, özellikle Kanada ve ABD'deki şubeler için geçerli olacak. Ancak İtalya, Japonya ve Çin gibi bazı ülkelerde bu lezzetli içecek, hala müşterilerle buluşmaya devam edecek.
Starbucks, zeytinyağlı kahveyi, buzlu espresso, zeytinyağı ve yulaf sütünden oluşan benzersiz bir lezzet olarak sunmuştu. Bazı müşteriler tarafından oldukça sevilen, bazı müşteriler tarafından ise beklenen ilgiyi alamayan kahve için, mide ağrısı ve sindirim sorunları gibi şikayetler geldi.
MENÜDE SADELEŞMEYE GİDECEK
Bu karar, Starbucks'ın yeni CEO'su Brian Niccol'un menüyü sadeleştirme hedefiyle de örtüşüyor. Niccol, daha önce Meksika yemekleri zinciri Chipotle'ın başkanlığını yapmış ve Starbucks'ın 'aşırı karmaşık' menüsünü basitleştireceğini açıklamıştı. Bu açıklamalar, şirketin küresel satışlarında yaşanan düşüşün ardından geldi.