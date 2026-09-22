Stadyum Önünde 'Bilet Var' Diye Bağırıyorlardı: Fenerbahçe Maçlarında Karaborsa Vurgununa Hapis Talebi

Fenerbahçe’nin iç saha müsabakalarını fırsat bilerek fahiş fiyatlarla karaborsa bilet satışı gerçekleştiren 4 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilirken; adli süreç devam ederken aynı suçu Şampiyonlar Ligi maçında tekrar işleyen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Stadyum Önünde 'Bilet Var' Diye Bağırıyorlardı: Fenerbahçe Maçlarında Karaborsa Vurgununa Hapis Talebi
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Türk futbolunun kanayan yarası haline gelen ve taraftarların mağduriyetine yol açan karaborsa bilet satışına yönelik yargıdan emsal niteliğinde bir hamle geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe’nin ev sahipliği yaptığı dev müsabakalar öncesinde stadyum çevresinde usulsüz bilet satışı yapan şahıslara yönelik yürüttüğü geniş çaplı soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı.

'BİLET VAR' DİYE BAĞIRIRKEN YAKALANDILAR

Soruşturmanın fitili, Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde ateşlendi. Stadyum turnikeleri ve çevresinde "Bilet var, bilet var" diyerek açıkça karaborsa satışı yapan şahısların tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

TELEFONLARI DEŞİFRE OLDU

Soruşturma kapsamında şüpheliler Abdullah A., Yunus K., Hayrettin K. ve Emrah .Y'nin cep telefonları incelemeye alındı. İncelemeler sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda, bazı şüphelilerin telefonlarında çok sayıda bilet satışına ilişkin mesaj ve görüşme kaydı bulunduğu belirtildi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede, şüphelilerin futbol maçlarına ilişkin biletleri değerinin üzerinde sattıkları belirtilerek, "spor müsabakaları için değerinin üstünde bilet satışı yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İDDİANAME BİLE DURDURAMADI

Öte yandan, iddianame düzenlendikten sonra şüphelilerden Abdullah A. ve Emrah Y.'nin aynı suçu yeniden işlemeleri üzerine ayrı bir soruşturma açıldı.

Bu soruşturma kapsamında ise iki şüphelinin Fenerbahçe-Sturm Graz arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme müsabakasında karaborsa bilet satışı yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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