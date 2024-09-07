SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin sağlık tedavilerinde kapsam değişikliğine gitti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için Türkiye'nin 81 ilinde başlatılacak yeni uygulamanın detayları belli oldu.

Son Güncelleme:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl TBMM'de kabul edilen kanun düzenlemesi ile birlikte milyonlarca EYT'li için emeklilik kapısı açılırken, Türkiye'deki toplam emekli sayısı 16 milyonun üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE GEÇERLİ OLACAK

Son yıllarda görülen yüksek enflasyon karşısında beklenen maaş artışlarını alamayan emeklilerin alım gücü her geçen gün erimeye devam ederken, birçok emeklinin maaşının önemli bölümü sağlık sorunlarının karşılanmasına gidiyor.

İlerleyen yaşları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) karşılamadığı pahalı tedavi yöntemlerine başvurmak zorunda kalan emeklilerin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Beyaz Ayakkabılar Bu Yöntemle Süt Gibi Kalacak: Sadece 1 Damla Yetiyor Beyaz Ayakkabılar Bu Yöntemle Sararmadan Süt Gibi Kalacak: Sadece 1 Damla Yetiyor
Android Kullanıcılarına Uyarı: Banka Hesaplarını Çalan Zararlı Yazılım Keşfedildi Android Kullanıcılarına Uyarı: Banka Hesaplarını Çalan Zararlı Yazılım Keşfedildi
Kahramanmaraş’ta 25 Bin Hektar Alanda Hasadı Başladı: Kilosu 180 TL’den 200 TL’ye Çıktı Kahramanmaraş’ta 25 Bin Hektar Alanda Hasadı Başladı: Kilosu 180 TL’den 200 TL’ye Çıktı
Ayılardan Korkan Çiftçiler, Hasada Erken Başladı Ayılardan Korkan Çiftçiler, Hasada Erken Başladı
Doğalgaz Sayacında Bu İşaret Olanlar Dikkat! 3 Ay İçerisinde Değiştirmeyene 10 Bin TL Ceza Doğalgaz Sayacında Bu İşaret Olanlar Dikkat! 3 Ay İçerisinde Değiştirmeyene 10 Bin TL Ceza
Mahkemenin 'Polatlar' Kararına Tepki Yağdı! 'Adalet Yoksa Sarayına da Gerek Yok Bakan Tunç' 'Adalet Yoksa Sarayına da Gerek Yok Bakan Tunç'
AVM'de Eşyası Çalınanlar Dikkat: Başvuru Yapıp Tazminat Alabilirsiniz AVM'de Eşyası Çalınanlar Dikkat: Başvuru Yapıp Tazminat Alabilirsiniz
7 Metro, 220 Tünel İnşa Etmişti: Büyük İhaleler Kazanan Dev Şirket Konkordato İlan Etti 7 Metro, 220 Tünel İnşa Etmişti: Büyük İhaleler Kazanan Dev Şirket Konkordato İlan Etti
Deprem Uzmanı 3 Fayı İşaret Edip Uyardı: Kırılmalar O Noktalarda Olacak 'Kırılmalar O Noktalarda Olacak'
Bu Bitki Mars'ta Hayatta Kalabiliyor: En Zorlu Çöllerde Keşfedildi En Zorlu Çöllerde Keşfedildi: Bu Bitki Mars'ta Hayatta Kalabiliyor
Bu Bölgede Evi, Arsası Olan Yandı: Acele Kamulaştırma Kararı Çıktı Bu Bölgede Evi, Arsası Olan Yandı: Acele Kamulaştırma Kararı Çıktı
Büyük İddia, 2,3 ve 4 Numaralı Yumurtalar Zehirli mi? Bakanlık Devreye Girdi 2,3 ve 4 Numaralı Yumurtalar Zehirli mi?