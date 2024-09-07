SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak

Geçtiğimiz yıl TBMM'de kabul edilen kanun düzenlemesi ile birlikte milyonlarca EYT'li için emeklilik kapısı açılırken, Türkiye'deki toplam emekli sayısı 16 milyonun üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE GEÇERLİ OLACAK



Son yıllarda görülen yüksek enflasyon karşısında beklenen maaş artışlarını alamayan emeklilerin alım gücü her geçen gün erimeye devam ederken, birçok emeklinin maaşının önemli bölümü sağlık sorunlarının karşılanmasına gidiyor.



İlerleyen yaşları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) karşılamadığı pahalı tedavi yöntemlerine başvurmak zorunda kalan emeklilerin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.