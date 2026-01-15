Spotify, Konuşanlar, Efsane Futbol, Halef: Köklerin Çağrısı... RTÜK'ten Ceza Yağdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, izleyici şikayetlerini ve izleme uzmanlarının raporlarını ele alan Üst Kurul, "Veliaht", "Halef: Köklerin Çağrısı", "Konuşanlar" ile Efsane Futbol" yapımları ve "Spotify" uygulamasına idari para ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

Üst Kurul, SHOW TV'de yayımlanan "Veliaht" adlı dizide yer alan şiddet sahnelerinin, şiddetin olağanlaştırıldığı, yöntem öğretici nitelikte olduğu ve şiddetin gerçek dünyada yer bulmasına yol açabilecek etkilere sebep olabileceğini tespit etti.

Bu nedenlerle SHOW TV'ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesi uyarınca, "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" ve "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" hükümlerini ihlalden idari para cezası verildi.

Üst Kurul toplantısında, NOW televizyonunda yayımlanan "Halef: Köklerin Çağrısı" adlı dizide yer alan yayın ihlalleri de incelendi.

Diziye ilişkin web sitesi, telefon hattı ve e-Devlet üzerinden RTÜK'e iletilen çok sayıda şikayeti de dikkate alan Üst Kurul, dizinin ilgili bölümlerinde resmedilen ilişkilerin sadakatsizlik ve değersizleştirme gibi temeller üzerine oturtulduğunu tespit etti.

Ayrıca dizide, iki kız kardeşin bir adamla evli olması, bu durumun iki kız kardeş arasında rekabete dönüşmesi, evliliğin her ikisiyle de normal gibi gösterilmesi sebebiyle çok eşliliğin normalleştirildiği, kadınların küçük düşürücü şekilde yansıtıldığı da değerlendirildi.

Bu gerekçelerle, NOW televizyonuna idari para cezası uyguladı.

DİSNEY+ VE SPOTİFY'A YAPTIRIM UYGULANDI

Üst Kurulda "Disney+" adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayımlanan ve Hasan Can Kaya tarafından sunulan "Konuşanlar" adlı programdaki genel ahlaka aykırı nitelikte içerikler ile argo ve küfürlü ifadeler ele alındı.

Programda, toplum tarafından hoş görülmeyen sadakatsizlik, kaba dil, kumar gibi davranışların bir başarı hikayesi gibi anlatılmasının, bu davranışların normalleşmesine, hatta popülerlik kazanmak için taklit edilmesine yol açabileceğine işaret eden Üst Kurul, programın, genel ahlak ve mahremiyet sınırlarının aşılmasını ödüllendirilecek bir performans olarak görüp teşvik ettiğini belirledi.

Bu gerekçelerle "Disney+" adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ilgili kanunda yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ... aykırı olamaz" ve "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükümlerine aykırı hareket etmekten katalogdan çıkarma ve idari para cezası verildi.

Üst Kurulda, "Spotify" adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayımladığı şarkılarda ve çalma listelerinde genel ahlaka aykırı nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin kullanılması da görüşüldü.

Bu kapsamda, Spotify'e kanunun ilgili maddesinin hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.

EFSANE FUTBOL'A ÜRÜN YERLEŞTİRME YAPTIRIMI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, NOW televizyonunda yayınlanan "Efsane Futbol" adlı programda yapılan ürün yerleştirmelerin program bütünlüğünü bozmasını ve ürüne aşırı vurgu yapılmasını da değerlendirdi.

Bu gerekçelerle NOW televizyonuna, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 13'üncü maddesinde yer alan "Ürün yerleştirmenin, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve sorumluluğunu etkilemesine izin verilmez. Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılmaz..." hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA