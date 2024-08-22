Sporcu Fabrikasında Çalışmalar Devam Ediyor

Çayırova’nın spor altyapısına seviye atlatacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Kapalı spor salonunun çatısının bitmesinin ardından, projede bulunan antrenman salonlarının çatı imalatları sürüyor.

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Sporcu Fabrikasında Çalışmalar Devam Ediyor

Tamamlanmasıyla birlikte Çayırova’nın spor potansiyelini yukarı çekecek ve yeni milli sporcuların yetişmesine imkan sağlayacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda antrenman salonlarının çatı imalatı sürüyor. Kapalı Spor Salonu’nda yapılan çatı imalatının ardından projede bulunan antrenman salonlarında da çatı imalatları tüm hızıyla devam ediyor. 9 branştan aynı anda spor yapılmasına imkan sunacak tesiste, ilerleyen günlerde saha beton dökümü de gerçekleştirilecek. Yan panel montajı, ek bina duvar imalatlarının ardından, antrenman salonlarının çatı imalatlarının da yakın zamanda tamamlanacağı belirtildi.

Çayırova’nın ikinci kapalı spor salonu olma özelliğini taşıyan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, ilçenin spor altyapısına sınıf atlatacak. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, 9 branşta mücadele eden tüm sporcuların aynı anda spor yapmasına ve Çayırova’dan nice milli sporcunun yetişmesine imkan sağlayacak.

Kaynak: İHA

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