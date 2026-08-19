Spor Salonundaki Kale Direği 8 Yaşındaki Mert Ali'ye Mezar Oldu

Şanlıurfa'da kapalı spor salonunda filesine tırmanmaya çalıştığı portatif kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük Mert Ali'nin, okulda beden eğitimi öğretmeni olan babasının yaz kursu antrenmanı yaptırdığı sırada salonda oyun oynadığı öğrenildi.

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Spor Salonundaki Kale Direği 8 Yaşındaki Mert Ali'ye Mezar Oldu
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Şanlıurfa, öğle saatlerinde gelen feci bir kaza haberiyle yasa boğuldu. Olay, Akabe TOKİ Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda meydana geldi.

İddiaya göre; okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali Yavuz'u yanında kapalı spor salonuna götürdü. Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada Mert Ali de salonda bulunan portatif kale direğiyle oynamaya başladı. Bu sırada filesine tırmanmaya çalıştığı demir kale direği, Mert Ali’nin üzerine devrildi.

Spor Salonundaki Kale Direği 8 Yaşındaki Mert Ali'ye Mezar Oldu - Resim : 1

ZAMANA KARŞI YARIŞ YETMEDİ

Kazayı gören baba ve salondakiler, direği çocuğun üzerinden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mert Ali Yavuz, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mert Ali, burada kurtarılamadı.

Spor Salonundaki Kale Direği 8 Yaşındaki Mert Ali'ye Mezar Oldu - Resim : 2

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mert Ali Yavuz’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yavuz'un cenazesi, Sırrın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Spor Salonundaki Kale Direği 8 Yaşındaki Mert Ali'ye Mezar Oldu - Resim : 3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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