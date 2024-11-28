Sözcü'nün Eski Ekibinden İlk Kare! Yeni Çıkacak Gazeteyi Böyle Duyurdular
Türk basın dünyasına yeni bir soluk getirmesi beklenen Nefes gazetesi, prova baskısıyla ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Deneyimli yazar kadrosu ve özgün bakış açısıyla dikkat çeken gazete, sosyal medyada gündem oldu. Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini Metin Yılmaz, İmtiyaz Sahipliğini ise Avukat İsmail Yılmaz üstlenecek.
Prova baskısından alınan ilk görüntüler, gazeteci Ümit Zileli ve Murat Muratoğlu gibi isimler tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
“Nefes”in yazar kadrosunda deneyimli isimler yer alıyor. Yakında satışa sunulması beklenen gazetenin, Türk basınındaki etkisi ve okuyucu kitlesinden alacağı geri dönüşler şimdiden merak konusu oldu.
AYRILDIĞINI AÇIKLADI
Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Murat Muratoğlu, Sözcü Gazetesi'nden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu.
"Tam 17 yıl…
Sözcü Gazetesi'nde geçen dolu dolu bir ömür.
Bu süre zarfında bana güvenen, yazılarımı okuyan, eleştirileriyle destek veren tüm okuyuculara...
Ve birlikte çalıştığım kıymetli meslektaşlarıma sonsuz teşekkür ederim.
Bugün, yeni bir sayfa açma zamanı."