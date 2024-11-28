Sözcü'nün Eski Ekibinden İlk Kare! Yeni Çıkacak Gazeteyi Böyle Duyurdular

AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Murat Muratoğlu, Sözcü Gazetesi'nden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu.

"Tam 17 yıl…

Sözcü Gazetesi'nde geçen dolu dolu bir ömür.

Bu süre zarfında bana güvenen, yazılarımı okuyan, eleştirileriyle destek veren tüm okuyuculara...

Ve birlikte çalıştığım kıymetli meslektaşlarıma sonsuz teşekkür ederim.

Bugün, yeni bir sayfa açma zamanı."