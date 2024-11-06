Sözcü'de Yaprak Dökümü: Aytunç Erkin'den Sonra Ünlü Yazar da Veda Etti
Sözcü Gazetesi'nden bir ayrılık haberi daha geldi. Geçtiğimiz hafta Aytunç Erkin'in ardından Soner Yalçın da gazeteye veda etti. Yalçın, 3 Aralık 2013’te ilk köşesini kaleme aldığı Sözcü gazetesine, bugün yayımlanan ‘hoşçakalın’ başlıklı yazıyla veda etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Sözcü Gazetesi'nde 17 yıllık Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın ayrılığıyla başlayan depremin artçıları devam ediyor. Yeni veda haberi ise gazetenin köşe yazarı Soner Yalçın’dan geldi.
‘Hoşçakalın’ başlıklı bugünkü köşesinden “‘Merhaba’ yazısının üzerinden 11 yıl geçti... Türkiye’ye yeni dönem geliyor. Sözcü, bu olağanüstü koşullarda yolunda yürümeyi sürdürecek, dönemlere yenilmeyecektir... Ve fakat: Ben yazılarımla maalesef gazetenin yanında olamayacağım...” diyen Soner Yalçın, “Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir. Evet, değerli okur artık ayrılma zamanı geldi. İyi ki varsınız. Katkısı olan her meslektaşıma da teşekkür ederim. Hoşçakalın...” ifadelerini kullandı.
Soner Yalçın’ın ‘Hoşçakalın’ başlıklı yazısı şöyle:
Evet, dün nasıl kurtuluş savaşının yayın organı Hakimiyet-i Milliye varsa bugün de Sözcü var... Merhaba...”
Bu “merhaba” yazısının üzerinden 11 yıl geçti...
Türkiye’ye yeni dönem geliyor. Sözcü, bu olağanüstü koşullarda yolunda yürümeyi sürdürecek, dönemlere yenilmeyecektir...
Ve fakat: Ben yazılarımla maalesef gazetenin yanında olamayacağım... Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir.
Evet, değerli okur artık ayrılma zamanı geldi. İyi ki varsınız.
Katkısı olan her meslektaşıma da teşekkür ederim.
Hoşçakalın...