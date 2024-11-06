Sözcü'de Yaprak Dökümü: Aytunç Erkin'den Sonra Ünlü Yazar da Veda Etti

Soner Yalçın’ın ‘Hoşçakalın’ başlıklı yazısı şöyle:

Evet, dün nasıl kurtuluş savaşının yayın organı Hakimiyet-i Milliye varsa bugün de Sözcü var... Merhaba...”

Bu “merhaba” yazısının üzerinden 11 yıl geçti...

Türkiye’ye yeni dönem geliyor. Sözcü, bu olağanüstü koşullarda yolunda yürümeyi sürdürecek, dönemlere yenilmeyecektir...

Ve fakat: Ben yazılarımla maalesef gazetenin yanında olamayacağım... Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir.

Evet, değerli okur artık ayrılma zamanı geldi. İyi ki varsınız.

Katkısı olan her meslektaşıma da teşekkür ederim.

Hoşçakalın...