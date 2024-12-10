Sözcü Gazetesi'nden Sonra Sözcü TV'de de Deprem! En Tepe İsim Apar Topar Ayrıldı, Jet Hızıyla Yeni Atama Yapıldı

Sözcü TV'de yaşanan istifalar ve yönetim değişiklikleri, medya dünyasında dikkat çeken gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek'in, patron Burak Akbay ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu görevinden istifa etmesinin ardından kanalın yeni yönetim kadrosu hızla şekillendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Sözcü Gazetesi'nden Sonra Sözcü TV'de de Deprem! En Tepe İsim Apar Topar Ayrıldı, Jet Hızıyla Yeni Atama Yapıldı - Resim: 1

İnsan kaynakları biriminden çalışanlara gönderilen açıklamada, Sözcü Televizyonu Genel Yayın Yönetmenliği görevine Özgür Çakmakçı’nın, Yayın Koordinatörlüğü görevine ise Hakan Durmuş’un getirildiği duyuruldu.

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek’in, patron Burak Akbay ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu istifa etmesinin ardından kanalın yeni yönetimi hızla oluşturuldu.

JET HIZIYLA YENİ ATAMA YAPILDI

Çalışanlara insan kaynakları birimi tarafından gönderilen bilgilendirmeye göre, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine Özgür Çakmakçı, Yayın Koordinatörlüğü görevine ise Hakan Durmuş atandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Sultanların Gözdesiydi, Manisa'da Hasat Başladı! Kilosu 60 Liradan Satılıyor Sultanların Gözdesiydi, Manisa'da Hasat Başladı! Kilosu 60 Liradan Satılıyor
Ehliyette Yeni Uygulama! 81 İldeki Araç Sahiplerini İlgilendiriyor Ehliyette Yeni Uygulama! 81 İldeki Araç Sahiplerini İlgilendiriyor
Show TV İddialı Diziye Final Kararı Aldı! Artık Ekranda Yer Almayacak Show TV İddialı Diziye Final Kararı Aldı
Düzce'de En Tatlı Hasat! Humuslu Topraklarda Yetişiyor, Trileçenin Tadını Şahlandırıyor Düzce'de En Tatlı Hasat! Humuslu Topraklarda Yetişiyor, Trileçenin Tadını Şahlandırıyor
Marangozluğu Bıraktı Olmaz Denilen İşe Başladı! İlk Hasatta Rekor Kırdı Marangozluğu Bıraktı Olmaz Denilen İşe Başladı! İlk Hasatta Rekor Kırdı
Türkiye’nin Çay Tiryakisi Şehirler Belli Oldu: Bu İller Trabzon ve Rize'yi Solladı Türkiye’nin Çay Tiryakisi Şehirler Belli Oldu: Bu İller Trabzon ve Rize'yi Solladı
Esad Rejiminin Son Halkası Beşar Esad Kimdir? İşte 61 Yıllık Esad veya Baas Rejiminin Adım Adım Çöküşü İşte 61 Yıllık Rejimin Adım Adım Çöküşü
İstanbul İçin Tarihi Karar! Yere Çöp Atanlara Rekor Para Cezası Kesilecek İstanbul İçin Tarihi Karar! Yere Çöp Atanlara Rekor Para Cezası Kesilecek
Çocuk Kıyafetleri ve Oyuncaklarında Ölümcül Tehlike! Bakanlık Tek Tek İfşa Etti, O Ürünler Toplatılıyor Çocuk Kıyafetleri ve Oyuncaklarında Ölümcül Tehlike
Hasat İçin Gece Tarlaya Girdi Neye Uğradığını Şaşırdı! Korkutan Apar Topar Kaçtı Hasat İçin Gece Tarlaya Girdi Neye Uğradığını Şaşırdı! Korkutan Apar Topar Kaçtı
Bu Meyveyi Türkiye'de Sadece Rizeliler Biliyor! Gören Domates Sanıyor Bu Meyveyi Türkiye'de Sadece Rizeliler Biliyor! Gören Domates Sanıyor
Bölge Halkı Şirfoni Diyor! Dondurucu Havada Hasat Başladı, 110 Bin Dönümde Rekor Verim Bölge Halkı Şirfoni Diyor! Dondurucu Havada Hasat Başladı, 110 Bin Dönümde Rekor Verim