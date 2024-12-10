Sözcü Gazetesi'nden Sonra Sözcü TV'de de Deprem! En Tepe İsim Apar Topar Ayrıldı, Jet Hızıyla Yeni Atama Yapıldı

İnsan kaynakları biriminden çalışanlara gönderilen açıklamada, Sözcü Televizyonu Genel Yayın Yönetmenliği görevine Özgür Çakmakçı’nın, Yayın Koordinatörlüğü görevine ise Hakan Durmuş’un getirildiği duyuruldu.

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek’in, patron Burak Akbay ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu istifa etmesinin ardından kanalın yeni yönetimi hızla oluşturuldu.

JET HIZIYLA YENİ ATAMA YAPILDI

Çalışanlara insan kaynakları birimi tarafından gönderilen bilgilendirmeye göre, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine Özgür Çakmakçı, Yayın Koordinatörlüğü görevine ise Hakan Durmuş atandı.

Kaynak: Haber Merkezi