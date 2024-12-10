Sözcü Gazetesi'nden Sonra Sözcü TV'de de Deprem! En Tepe İsim Apar Topar Ayrıldı, Jet Hızıyla Yeni Atama Yapıldı
Sözcü TV'de yaşanan istifalar ve yönetim değişiklikleri, medya dünyasında dikkat çeken gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek'in, patron Burak Akbay ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu görevinden istifa etmesinin ardından kanalın yeni yönetim kadrosu hızla şekillendi.
Kaynak: Haber Merkezi
İnsan kaynakları biriminden çalışanlara gönderilen açıklamada, Sözcü Televizyonu Genel Yayın Yönetmenliği görevine Özgür Çakmakçı’nın, Yayın Koordinatörlüğü görevine ise Hakan Durmuş’un getirildiği duyuruldu.
Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek’in, patron Burak Akbay ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu istifa etmesinin ardından kanalın yeni yönetimi hızla oluşturuldu.
JET HIZIYLA YENİ ATAMA YAPILDI
Çalışanlara insan kaynakları birimi tarafından gönderilen bilgilendirmeye göre, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine Özgür Çakmakçı, Yayın Koordinatörlüğü görevine ise Hakan Durmuş atandı.
Kaynak: Haber Merkezi