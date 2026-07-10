'Söylemez Kardeşler' Çetesine Şafak Baskını: Kasalarından Milyonlar Çıktı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini M.F.S.’nin yaptığı ve kamuoyunda ‘Söylemez Kardeşler’ olarak bilinen organize suç örgütünü ablukaya aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, suç örgütünün özellikle ticari işletmeleri ve varlıklı kişileri gözüne kestirdiği belirlendi.

Alacak-verecek meselelerine sözde "ara bulucu" gibi müdahil olan çete üyelerinin, talepleri reddedildiğinde mağdurları tehdit, cebir, baskı ve iş yeri kurşunlama yöntemleriyle haraca bağladığı ortaya çıkarıldı.

ADRESLERDEN DÖVİZ VE BALİSTİK YELEK ÇIKTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul, Ankara ve İzmir’de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 176 tabanca fişeği, 1 balistik yelek, 1 milyon 458 bin 800 lira, 39 bin 200 euro, 26 bin 900 dolar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA