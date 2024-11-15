Sosyal Medyayı Sallayan Yeni Akım! Gören Herkes Tek Tek Deniyor

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya uygulaması Instagram’da "Seninkini Ekle" çıkartması, "ChatGPT'de yeni bir akımın doğmasına ön ayak oldu.

"ChatGPT'den sizin hakkınızda bildiklerine dayanarak hayatınızın nasıl göründüğünü çizmesini isteyin" akımına kısa sürede ilgi büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları, ChatGPT'den, hayatlarına dair bir resmi çizmesini istedi.

Maxime Rivest'in X gönderisiyle başlayan trend, popüler hale geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ChatGPT’nin kendileri için yaptığı çizimleri, hikayelerinde paylaşmaya başladı.

CHATGPT’DE GÖRSEL NASIL OLUŞTURULUR?

ChatGPT üzerinden görsel oluşturmak için kullanılan yöntemler ise şöyle:

Detaylı Bir Açıklama Yazın: Oluşturmak istediğiniz görseli detaylı bir şekilde tarif edin.

Görsel Türünü Belirtin: Görselin nasıl bir hissiyat taşımasını istediğinizi ekleyebilirsiniz.

Boyut Seçenekleri: Görselin boyutunu belirtmezseniz varsayılan olarak kare bir görsel oluşturulur. İsterseniz geniş ya da dikey bir görsel talep edebilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem