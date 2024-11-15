Sosyal Medyayı Sallayan Yeni Akım! Gören Herkes Tek Tek Deniyor

Son zamanların en popüler uygulaması ChatGPT sosyal medyada yeni bir akımın başlamasına sebep oldu. ChatGPT’den hayatları hakkında bildiklerini resmetmesini isteyen kullanıcılara her gün bir yenisi eklendi.

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Sosyal Medyayı Sallayan Yeni Akım! Gören Herkes Tek Tek Deniyor

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya uygulaması Instagram’da "Seninkini Ekle" çıkartması, "ChatGPT'de yeni bir akımın doğmasına ön ayak oldu.

Sosyal Medyayı Sallayan Yeni Akım! Gören Herkes Tek Tek Deniyor - Resim : 1

"ChatGPT'den sizin hakkınızda bildiklerine dayanarak hayatınızın nasıl göründüğünü çizmesini isteyin" akımına kısa sürede ilgi büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları, ChatGPT'den, hayatlarına dair bir resmi çizmesini istedi.

Maxime Rivest'in X gönderisiyle başlayan trend, popüler hale geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ChatGPT’nin kendileri için yaptığı çizimleri, hikayelerinde paylaşmaya başladı.

Sosyal Medyayı Sallayan Yeni Akım! Gören Herkes Tek Tek Deniyor - Resim : 2

CHATGPT’DE GÖRSEL NASIL OLUŞTURULUR?

ChatGPT üzerinden görsel oluşturmak için kullanılan yöntemler ise şöyle:

Detaylı Bir Açıklama Yazın: Oluşturmak istediğiniz görseli detaylı bir şekilde tarif edin.

Görsel Türünü Belirtin: Görselin nasıl bir hissiyat taşımasını istediğinizi ekleyebilirsiniz.

Boyut Seçenekleri: Görselin boyutunu belirtmezseniz varsayılan olarak kare bir görsel oluşturulur. İsterseniz geniş ya da dikey bir görsel talep edebilirsiniz.

Sosyal Medyayı Sallayan Yeni Akım! Gören Herkes Tek Tek Deniyor - Resim : 3

Kaynak: Gerçek Gündem

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