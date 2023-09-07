Sosyal medyadan gelen "Cinim, odanda yaşıyorum" mesajıyla hayatı karardı!
Ordu'da yaşayan Ayşegül A. (26), sosyal medyadan tanışmak için mesaj atan kişiye "İn misin, cin misin" diye sordu. Konuştuğu İbrahim S'nin, "Evet cinim, odanda yaşıyorum" mesajıyla korkan genç kadın, hem evini, hem şehrini terk etti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Ayşegül A, 1 Haziran akşamı sosyal medya platformu Instagram'da Ezgi rumuzuyla kullandığı hesap üzerinden bir mesaj aldı.
Karşısındaki kişi İbrahim S. idi ancak o da Ercan rumuzunu kullanıyordu. İbrahim S., genç kadına kendisiyle tanışmak istediğini söyledi ve cep telefonu numarasını paylaştı. Hesabına gelen mesaja şaşıran Ayşegül A. kendisine şaka yapıldığını düşünerek, "Kimle, benimle mi tanışacaksın? İn misin, cin misin?" diye sordu.
Tanışmak istediği kadının ilginç soruları üzerine İbrahim S. ise şakayla yaklaşarak "Evet cinim, odanda yaşıyorum" dedi. Aldığı mesajı gerçek olarak algılayan kadın hayatının şokunu yaşadı. Polise gideceğini söyledi. Karşı taraf ise şakayı devam ettirerek, "Polise söylesen onlar da beni göremez" diye karşılık verdi.
Mesajla birlikte psikolojisinin alt üst olduğunu ve Ordu'dan İstanbul'a geldiğini belirten Ayşegül A, "Dona kaldım, bir ay önce de evimde muska bulmuştum. Evime girememiştim. Evimde kalmaya başladığını söylediği için yüreğim ağzımda evden kaçtım" dedi.