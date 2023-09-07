Sosyal medyadan gelen "Cinim, odanda yaşıyorum" mesajıyla hayatı karardı!

Tanışmak istediği kadının ilginç soruları üzerine İbrahim S. ise şakayla yaklaşarak "Evet cinim, odanda yaşıyorum" dedi. Aldığı mesajı gerçek olarak algılayan kadın hayatının şokunu yaşadı. Polise gideceğini söyledi. Karşı taraf ise şakayı devam ettirerek, "Polise söylesen onlar da beni göremez" diye karşılık verdi.