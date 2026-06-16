Sosyal Medyada Yeni Trend: 'LGS Annesi' Çılgınlığı! Uzmanlar 'Çok Tehlikeli' Diyerek Uyardı

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavıyla birlikte sosyal medyada ortaya çıkan “LGS annesi” paylaşımları yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Çocuklarının sınav sürecini sosyal medya içeriklerine dönüştüren bazı veliler eleştirilirken, uzmanlar bu durumun çocuklar üzerinde ciddi baskı oluşturabileceğine dikkat çekti. “LGS annesi” kavramı, bir annenin üzerinde “LGS Annesi” yazılı kuşakla yaptığı paylaşım sonrası kısa sürede gündem oldu. Sınav günü çekilen fotoğrafın ardından yapılan “Bir gün diyecekler ki LGS annesiydi ve başardı” paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA YENİ TREND

Son yıllarda cinsiyet belirleme partileri, doğum organizasyonları, umre paylaşımları ve ilkokul mezuniyet kutlamalarıyla dikkat çeken sosyal medya trendlerine bu kez sınav süreci eklendi. Özellikle Instagram’da yapılan paylaşımlar, ebeveynlerin çocuklarının eğitim hayatını da görünür hale getirmesiyle yeni bir tartışma alanı oluşturdu. Bazı kullanıcılar bu tür paylaşımların çocukların başarısını gölgede bıraktığını savunurken, bazı veliler ise sınav sürecinde ailelerin de büyük emek verdiğini ifade etti.

'AYLARCA BİRLİKTE STRES YAŞADIK'

Eleştirilerin ardından bazı anneler süreci savunan açıklamalar yaptı. Çocuklarıyla birlikte aylar boyunca yoğun bir tempo içinde olduklarını belirten veliler, deneme sınavları, ders programları ve kaygı süreçlerinde çocuklarına destek olduklarını söyledi. Veliler, sınav maratonunda sadece öğrencilerin değil ailelerin de psikolojik olarak yıprandığını belirterek, bu emeğin küçümsenmemesi gerektiğini dile getirdi.

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Eğitimciler ve psikologlar ise “Biz sınava hazırlanıyoruz” ya da “Biz kazandık” gibi ifadelerin çocuk psikolojisi açısından risk taşıdığı görüşünde birleşiyor. Uzmanlara göre sınav sürecinin aile başarısı gibi sunulması, çocukların üzerindeki kaygıyı artırabiliyor. Özellikle ergenlik dönemindeki bireylerin kendi kimliklerini oluşturma sürecinde olduklarını hatırlatan uzmanlar, ebeveynlerin destekleyici rol üstlenmesi gerektiğini ancak sürecin merkezine kendilerini koymamalarının önemli olduğunu vurguluyor.

'PAYLAŞILABİLİR HAYAT' ELEŞTİRİSİ

Tartışmaların odağında sosyal medya platformlarının etkisi de yer aldı. Uzmanlar, birçok insanın artık günlük yaşamını sosyal medyada sergilenebilir hale getirme çabası içinde olduğunu belirterek, bunun ebeveynlik anlayışını da değiştirdiğini ifade ediyor. Özellikle çocukların eğitim süreçlerinin sosyal medya vitrinine dönüşmesinin hem aileler hem öğrenciler üzerinde yeni bir baskı yarattığı değerlendirmesi yapılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi