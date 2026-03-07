Sosyal Medyada 'Silahlı Fotoğraf' Paylaşan Şüphelilere Operasyon: 26 Kişi Gözaltına alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , sosyal medyada silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Ankara Asayiş Şube sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden, silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslar deşifre edildi. Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak Sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı. Düğmeye basıldı ve 26 şüpheli yakalandı. Evlerinde arama yapıldı

Yaralama tehdit ruhsatsız tabanca uyuşturucu suçlarından kaydı olan bu şahıslara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kaynak: İHA