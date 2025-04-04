Sosyal Medyada 'Medyum' Dolandırıcılığı: Tuzağa Düşürüp Şantaj Yapıyorlar
Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntemle insanları kandırıyor. Instagram'da "medyum" olduğunu iddia eden şahısların, tuzağa düşürdükleri kişileri özel bilgileriyle tehdit ettiği ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah
Dolandırıcılık yöntemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Dolandırıcılar yeni adresleri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla insanları kandırarak ağlarına çekiyor.
Sosyal medyada medyumluk yaptıkları iddiasıyla paylaşım yapan dolandırıcıların çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerini ele geçirdiği de öne sürüldü.
Önce "ücretsiz seans" vererek ve duygu sömürüsü ile mağdur durumda olan kişileri kandıran vicdansızlar ardından özel bilgilerle şantaja başlayarak para istiyor.
Sabah'ın haberine göre, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "şantaj", "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarını işledikleri belirtilen şüphelilerin şantaj yaptıkları kişilerden 1 milyon lira istedikleri belirlendi.
Erdinç Tekin, Fatma Tekin ve Mehmet Türkmen isimli şüphelilerin medyum dolandırıcılığından daha önce de işlem gördükleri ortaya çıktı.