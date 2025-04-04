Sosyal Medyada 'Medyum' Dolandırıcılığı: Tuzağa Düşürüp Şantaj Yapıyorlar

Sabah'ın haberine göre, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "şantaj", "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarını işledikleri belirtilen şüphelilerin şantaj yaptıkları kişilerden 1 milyon lira istedikleri belirlendi.

Erdinç Tekin, Fatma Tekin ve Mehmet Türkmen isimli şüphelilerin medyum dolandırıcılığından daha önce de işlem gördükleri ortaya çıktı.