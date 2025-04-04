Sosyal Medyada 'Medyum' Dolandırıcılığı: Tuzağa Düşürüp Şantaj Yapıyorlar

Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntemle insanları kandırıyor. Instagram'da "medyum" olduğunu iddia eden şahısların, tuzağa düşürdükleri kişileri özel bilgileriyle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah

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Sosyal Medyada 'Medyum' Dolandırıcılığı: Tuzağa Düşürüp Şantaj Yapıyorlar - Resim: 1

Dolandırıcılık yöntemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Dolandırıcılar yeni adresleri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla insanları kandırarak ağlarına çekiyor.

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Sosyal Medyada 'Medyum' Dolandırıcılığı: Tuzağa Düşürüp Şantaj Yapıyorlar - Resim: 2

Sosyal medyada medyumluk yaptıkları iddiasıyla paylaşım yapan dolandırıcıların çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerini ele geçirdiği de öne sürüldü.

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Sosyal Medyada 'Medyum' Dolandırıcılığı: Tuzağa Düşürüp Şantaj Yapıyorlar - Resim: 3

Önce "ücretsiz seans" vererek ve duygu sömürüsü ile mağdur durumda olan kişileri kandıran vicdansızlar ardından özel bilgilerle şantaja başlayarak para istiyor.

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Sosyal Medyada 'Medyum' Dolandırıcılığı: Tuzağa Düşürüp Şantaj Yapıyorlar - Resim: 4

Sabah'ın haberine göre, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "şantaj", "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarını işledikleri belirtilen şüphelilerin şantaj yaptıkları kişilerden 1 milyon lira istedikleri belirlendi.

Erdinç Tekin, Fatma Tekin ve Mehmet Türkmen isimli şüphelilerin medyum dolandırıcılığından daha önce de işlem gördükleri ortaya çıktı.

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