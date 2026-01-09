Sosyal Medyada Hisse Tavsiyesi Yapana Ceza Yağdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya platformları üzerinden yapılan hisse senedi tavsiyeleri ve piyasa kurallarını ihlal eden işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun radarına takıldı. Kurul, haftalık bülteninde çok sayıda gerçek ve tüzel kişi hakkında alınan yaptırım kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan kararlarda, yatırımcıları yanıltan sosyal medya paylaşımları ile mevzuata aykırı faaliyetlerin tespit edildiği belirtildi.

BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİNDEN CEZA ÇIKTI

SPK, bilgi sistemlerine yönelik bağımsız denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 2 tüzel kişiye toplam 4 milyon 243 bin 22 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SOSYAL MEDYA TAVSİYESİ 3,6 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Kurul, sosyal medya platformlarında “al” veya “tut” yönünde tavsiyelerde bulunduktan sonra, mülkiyetinde bulunan ilgili varantı sattığı tespit edilen Mert Hanifi Taşkın hakkında 3 milyon 610 bin 365 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

SUÇ DUYURULARI VE İŞLEM YASAĞI

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ’nin (KIMMR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 19 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca Kurul tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri usulüne uygun şekilde sunmadıkları gerekçesiyle 2 gerçek kişi hakkında, izahname onayı olmadan halka arz yapıldığı gerekçesiyle de 1 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bunun yanı sıra 1 gerçek kişi, 6 internet sitesi içerik sağlayıcısı ve 2 telefon hattını kullandıran kişiler hakkında da suç ihbarı yapıldı.

ERİŞİM ENGELİ VE PİYASA YASAĞI KARARLARI

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak yurt dışı kaynaklı izinsiz kripto varlık hizmeti sunan ve kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 33 internet sitesi için erişim engeli talebinde bulunulmasına karar verdi.

Öte yandan KIMMR pay piyasasındaki işlemler ve sosyal medya faaliyetleri nedeniyle 19 gerçek kişi hakkında, ilgili mevzuat kapsamında borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi.

Kaynak: AA