Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekmişti! Gökhan Çıra’nın İfadesi Alınacak

İnternet ünlüsü Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın birlikte evlat edindikleri iddia edilen çocukla olan fotoğrafı bazı kullanıcıların tepkisini toplamıştı. Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş ve haklarında soruşturma başlatıldı. Çıra’nın 2 yaşındaki çocukla yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle savcılıkça ifadesinin alınmasına karar verildi.

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Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekmişti! Gökhan Çıra’nın İfadesi Alınacak

Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın, Selin Ciğerci ile evli oldukları dönemde 2 yaşındaki çocukla yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle savcılıkça ifadesinin alınmasına karar verildi.

Eski futbolcu Gökhan Çıra eski eşi Selin Ciğerci ile evli olduğu dönmede taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmasına ilişkin bakanlık harekete geçmiş ve haklarında soruşturma açılmıştı. S.S.Ç isimli çocuğun sosyal medyada paylaşılan fotoğrafının tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti.

İFADESİ ALINACAK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bu talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Çıra'nın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.

Soruşturmada, mağdur çocuk S.S.Ç. hakkında alınan raporda, evde bakımını yapan kişilerce bakımına devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

UZAKLAŞTIRMA TALEP EDİLECEK

Mağdur çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde çocuk mahkemesinden danışmanlık tedbiri istenmesine karar verilirken, Gökhan Çıra'nın bir süreliğine uzaklaştırılmasının da aile mahkemesinden talep edileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

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