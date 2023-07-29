Sosyal medyada ‘Buraya kadarmış’ dedi, yaptığı şey kan dondurdu!
Trabzon’un Sürmene ilçesinde sosyal medya hesabından intihar edeceğine yönelik paylaşım yapan İsmail Karaahmetoğlu isimli kişi, babasının teknesiyle açıldıktan sonra ayağına çapa bağlayıp denize atladı.
Alınan bilgilere göre olay Sürmene ilçesi Soğuksu mevkii açıklarında yaşandı. Sabah saatlerinde limandan babasına ait tekne ile açılan İsmail Karaahmetoğlu, ayağına bağladığı çapa ile denize atladı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI
Sosyal medya hesabında denizde çektiği bir görüntüye "Buraya kadarmış” yazarak paylaşımda bulunan Karaahmetoğlu, daha sonraki paylaşımda ise, "Söylenecek çok şey var, son zamanlarda psikolojim çok bozuldu. Aile ve iş kaynaklı iyice isyan noktasına geldim. Geride bıraktıklarım için çok üzgünüm. Herkes hakkını helal etsin. Bakalım demirlerle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" ifadelerini kullandı.
YAKINLARI İHBARDA BULUNDU
Bu paylaşımları gören İsmail Karaahmetoğlu’nun yakınları teknenin bağlandığı limana geldi. Teknenin Sürmene açıklarında olduğunu fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı ekiplerince arama-kurtarma çalışmaları sürerken, İsmail Karaahmetoğlu’nun yakınlarının limandaki bekleyişi de devam ediyor.