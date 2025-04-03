Sosyal Medyada Boykot Çağrısı Yapan 16 Kişi Gözaltında

Vatandaşlar, hiçbir şekilde alışveriş yapmayarak dün ekonomik boykot gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan 16 kişi ise gözaltına alındı.

Sosyal Medyada Boykot Çağrısı Yapan 16 Kişi Gözaltında

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu. Bu çağrılar toplumda büyük yanı uyandırdı ve dün milyonlarca vatandaş alışveriş yapmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise boykot çağrılarına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

16 GÖZALTI

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bu kişilerin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla ifadeleri alınacak.

Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, sürece ilişkin, "Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında soruşturma açılan ve gözaltına alınan yurttaşlarımızın hukuki sürecini yakından takip ediyoruz. Siyasi talimatlarla hareket eden savcılara karşı hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Kimsenin yüreğine korku düşmeyeceğinden emin olunmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: ANKA

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