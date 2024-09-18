'Sosyal Medya Yasaklansın mı?' Anketinden Dikkat Çeken Sonuç! En Çok Hangi Partinin Seçmeni Yasağa Karşı?

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, X hesabından yaptıkları son anket sonuçlarını paylaştı. Bu kez anket gündemdeki sosyal medya yasaklarıyla ilgiliydi. 28 ilde 10-17 Ağustos arası toplam 1500 kişiye "Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının yasaklanmasını doğru buluyor musunuz?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 42,6'sı 'Evet' derken; yüzde 53,0'ü 'Hayır' cevabını verdi. Yüzde 4,4'lük kesim ise fikir beyan etmedi.

Anketin sonuçları 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verilen partilere göre dağıtıldığında ise sosyal medyanın yasaklanmasını en çok isteyen seçmen yüzde 62,7 ile AKP seçmeni oldu. Sosyal medyanın yasaklanmasını en çok istemeyen seçmen ise 72,7 ile İYİ Parti seçmeni oldu. İşte partilere göre anket sonucu:

Kaynak: Gerçek Gündem