X Çöktü mü? Kullanıcılar Erişim Problemi Yaşıyor

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinde erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar özellikle sayfa yenileme, içerik yükleme ve bağlantı sorunları gibi teknik aksaklıklarla karşı karşıya kaldı. Platformda yaşanan yavaşlama ve donma problemleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. "Twitter çöktü mü?" ve "X neden donuyor?" gibi aramalar, kullanıcılar arasında yaygınlaştı.

SAAT 18.00'DE ERİŞİM KESİLDİ

Bağımsız kesinti takip servisi Downdetector’un verilerine göre, gün içerisinde X platformunda belirgin kesintiler yaşandı.

Özellikle 18.00 itibarıyla şikayetlerde belirgin bir artış oldu. Bu saatlerde birçok kullanıcı, platforma erişim sağlayamadığını bildirdi.

Kesintilere ilişkin şu ana kadar X tarafından ya da konuyla ilgili resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi