Sosyal Medya Hesaplarına 'Müstehcenlik' Soruşturması: 419 Hesap Erişime Engellendi

Emniyet ekiplerinin çalışması kapsamında sosyal medya platformlarında müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 419 hesap tespit edildi. Müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen hesap ve bağlantılara erişim engeli getirildi.

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Sosyal Medya Hesaplarına 'Müstehcenlik' Soruşturması: 419 Hesap Erişime Engellendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Aileleri, çocukları ve gençleri istismardan korumak amacıyla yapılan çalışmada, sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 hesaba erişim engeli getirildi.

Ayrıca müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen internet bağlantılarının da erişime kapatılması sağlandı.

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Kaynak: AA

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