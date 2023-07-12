Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

35 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan, açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Resim: 1

Şanlıurfa'daki acı olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi'nde yaşandı.

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Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Resim: 2

İddiaya göre işlettiği giyim mağazasında çektiği videolarla Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan; iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. 

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Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Resim: 3

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dedecan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise ulaştırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Resim: 4

Sosyal medyada 'ben yaptım' sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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