Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dedecan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise ulaştırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.