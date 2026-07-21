Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş Hakkında Gözaltı Kararı

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Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Soydaş'a ait sosyal medya hesaplarına da erişim engeli kararı verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, daha önce ilahiyatçı Said Hatipoğlu'yla çektiği videolarla geniş kitlelerce tanınmıştı. Soydaş, kısa süre önce 'Zebani Efe' lakabıyla bilinen Efe Beycan ile sevgili olduklarını duyurmuştu.

Son olarak paralı abonelik sistemine geçen Fatma Soydaş’ın paylaştığı içerikler dikkat çekti. Özel içerik kategorisinde ayak fotoğrafları dahil birçok görüntü paylaşan Soydaş'ı kullanıcılar, İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan işlem yapılmasını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi