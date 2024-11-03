Sosyal Medya Bu Köpeği Konuşuyor... Sırada Bekledi, İETT'ye Binip Kadıköy'den Beykoz'a Gitti

İstanbul’da toplu ulaşımda bir günde milyonlarca yolcu taşınırken, bu yolcuların arasına bazen sokak hayvanları da dahil olabiliyor. Bu örneklere bir yenisi daha eklenirken görüntüler izleyenleri gülümsetti.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Ayrılık Çeşmesi durağında sıra bekleyen bir köpek, sıraya girerek otobüse bindi. Köpek tam 52 durak yolcularla birlikte uslu uslu seyahat ederken, Beykoz ilçesinde otobüsten indi.

Ortaya görenleri neşelendiren görüntüler çıktı.

TAM 52 DURAK GİTTİ

Toplu taşıma kullanan köpeğin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan İETT İşletmeleri Genel Müdürü İrfan Demet de paylaşımına şu notu düştü:

İETT olarak İstanbul’daki tüm otobüs, metrobüs, tünel ve nostaljik tramvayımızda 1 günde yaklaşık 5 milyon yolcumuzu taşısak da bazen patili dostlarımıza da ev sahipliği yapıyoruz. İşte bu patili dostumuz, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Ayrılık Çeşmesi mevkiinde durakta sıraya girerek, otobüsümüze bindi ve İstanbulluların da anlayışı ve sevgisi eşliğinde tam 52 durak yolculuk yaparak Beykoz İlçesi’nde indi. Ortaya da bu sıcak ve sevgi dolu anlar çıktı.