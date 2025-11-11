Konut Projesine Büyük İlgi! e-Devlet Çöktü, Bankalar Doldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni konut projesinde başvuru dönemi resmen başladı. Sürecin başlamasıyla birlikte, vatandaşlar hem banka şubelerinde hem de e-Devlet sisteminde yoğunluk oluşturdu. Türkiye’nin birçok ilinde sabahın erken saatlerinden itibaren konut sahibi olma umuduyla uzun kuyruklar oluştu.

BANKALARDA KUYRUK, E-DEVLET’TE ERİŞİM SORUNU

Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım şubeleri önünde metrelerce kuyruklar meydana geldi. Vatandaşlar, başvurularını tamamlamak için saatlerce sıra bekledi. e-Devlet üzerinden işlem yapmak isteyenler ise sistem yoğunluğu nedeniyle zaman zaman erişim problemleri yaşadı. Yetkililer, yaşanan sorunların geçici olduğunu belirterek başvuruların hem çevrimiçi hem de fiziki kanallar üzerinden güvenli şekilde devam edeceğini açıkladı.

BAŞVURULAR KİMLİK NUMARASINA GÖRE ALINACAK

Sistemdeki yoğunluğu azaltmak için e-Devlet üzerinden başvurular, ilk 5 gün boyunca T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.

10 Kasım: Son rakamı “0” olanlar

11 Kasım: “2” olanlar

12 Kasım: “4” olanlar

13 Kasım: “6” olanlar

14 Kasım: “8” olanlar başvurabilecek.

15 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlar kimlik numarasına bakılmaksızın başvuru sistemine erişebilecek. e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık’ta, banka şubeleri üzerinden başvurular ise 19 Aralık’ta sona erecek.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER ÜCRETSİZ BAŞVURACAK

Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri, başvurularını yalnızca banka şubeleri üzerinden ve herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirebilecek.

BAKAN KURUM’DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başvuru sürecinin detaylarını paylaştı.

Kurum’un yayımladığı videoya göre, başvuru adımları şöyle olacak:

“e-Devlet üzerinden ‘TOKİ Konut İş Yeri Başvuru’ ekranına giriş yapılır. 500 bin sosyal konut projesi seçilir ve ‘Onayla’ butonuna tıklanır. İncelemenin ardından başvuru sahibine özel bir banka hesabı oluşturulur. SMS ile bildirilen hesaba 5 bin lira başvuru bedeli yatırılır. Belirtilen süre içinde ücret yatırılmazsa başvuru geçersiz sayılır.”

