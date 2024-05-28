Sosyal Hizmetler devreye girdi: Deniz Akkaya'nın kızı devlet korumasına alındı

Deniz Akkaya'nın kızıyla ilgili paylaşımlarının ardından Sosyal Hizmetler devreye girdi. 15 yaşındaki A.Ö. devlet korumasına alındı.

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Sosyal Hizmetler devreye girdi: Deniz Akkaya'nın kızı devlet korumasına alındı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızının kendisini darp ettiğini öne süren eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, paylaşımıyla gündem olmuştu.

Yayınladığı videoda kızının kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve balkona kilitlediğini öne süren Akkaya, “1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimiyle hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü” ifadelerini kullanmıştı.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Akkaya’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Sosyal Hizmetler devreye girdi. 16 yaşında olarak bilinen A.Ö., 15 yaşında çıktı. A.Ö.’nün babası yurt dışında olduğu için, Deniz Akkaya da bakmak istemedi ve 15 yaşındaki A.Ö. devlet korumasına alındı.

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Deniz Akkaya Sosyal Medya
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