Soruşturmaya gizlilik kararı çıkmıştı: Gazeteci Serdar Akinan'a yöneltilen suçlamalar belli oldu
Sabha saatlerinde gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Serdar Akinan'a yöneltilen suçlamalar belli oldu.
Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen gazeteci Sinan Akinan’a yöneltilen suçlamalar belli oldu.
Akinan’ın Muhammed Yakut yayınlarından dolayı ifade verdiği belirtiliyor.
Akinan’a Emniyetteki ifadesinde yöneltilen suçlamaların ise, “Halkı yanıltıcı bilgi yaymak, hakaret, tehdit, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermek” yer alıyor.
SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Akinan, bir video ile “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” notunu paylaştı.
Ailesi ve avukatlarının Akinan'dan haber alamadığı bilgisi paylaşılmış, Akinan'ın daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye getirildiği öğrenilmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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