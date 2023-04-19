Soruşturmaya gizlilik kararı çıkmıştı: Gazeteci Serdar Akinan'a yöneltilen suçlamalar belli oldu

Sabha saatlerinde gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Serdar Akinan'a yöneltilen suçlamalar belli oldu.

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Soruşturmaya gizlilik kararı çıkmıştı: Gazeteci Serdar Akinan'a yöneltilen suçlamalar belli oldu

Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen gazeteci Sinan Akinan’a yöneltilen suçlamalar belli oldu.

Akinan’ın Muhammed Yakut yayınlarından dolayı ifade verdiği belirtiliyor.

Akinan’a Emniyetteki ifadesinde yöneltilen suçlamaların ise, “Halkı yanıltıcı bilgi yaymak, hakaret, tehdit, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermek” yer alıyor.

Nerede olduğu bilinmiyordu: Gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan, İstanbul Güvenlik Şube'deNerede olduğu bilinmiyordu: Gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan, İstanbul Güvenlik Şube'deGüncel

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Akinan, bir video ile “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” notunu paylaştı.

Ailesi ve avukatlarının Akinan'dan haber alamadığı bilgisi paylaşılmış, Akinan'ın daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye getirildiği öğrenilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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