Sonbaharda Vizesiz Seyahat Edilebilecek Yurt Dışı Rotaları
Sonbaharda yurt dışında vizesiz veya çipli kimlik kartıyla seyahat edilebilecek rotalar açıklandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Gürcistan'ı önerdi.
Kosova: Tarihi ve Doğal Keşifler Sonbaharda tarihî keşifler yapmak isteyenler için Kosova’nın başkenti Priştine cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ulusal Kütüphane, Skanderbeg Heykeli ve Fatih Sultan Mehmet Camii gibi ikonik yapılarla dikkat çeken kent, Osmanlı dönemi eserleriyle ünlü Prizren’in tarihî dokusu ve canlı gece hayatıyla da gezginleri ağırlıyor. Doğaseverler için Rugova Kanyonu ve Mirusha Şelaleleri doğa yürüyüşlerine uygun alanlar sunuyor.
Bosna Hersek ve Arnavutluk: Tarihi Doku ve Yerel Lezzetler Bosna Hersek, tarihi sokakları ve taş döşeli yollarıyla dikkat çekerken, Arnavutluk'un başkenti Tiran da Arnavut mutfağının özgün lezzetlerini deneyimlemek isteyenleri cezbediyor. Skanderbeg Meydanı, Dıraç Kalesi ve Hacı Ethem Bey Camii, Arnavutluk'un öne çıkan gezilecek noktaları arasında yer alıyor.
KKTC’ye Çipli Kimlik Kartıyla Ziyaret İmkanı Çipli kimlik kartıyla kolayca ziyaret edilebilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de sonbaharda keyifli bir rota sunuyor. Başkent Lefkoşa’daki Selimiye Camii, Girne Kalesi ve Magosa’da yer alan Salamis Antik Kenti, bölgenin tarihî zenginliklerini gözler önüne seriyor.
Makedonya ve Karadağ: Doğa ve Tarihin Buluştuğu Noktalar Makedonya'nın başkenti Üsküp’teki meydan ve UNESCO korumasındaki Ohri Gölü kültür ve tarih meraklılarına hitap ederken, doğaseverler için Matka Kanyonu öneriliyor. Balkan tarihinin izlerini taşıyan Ohri, kilise ve manastırlarıyla tarihî bir yolculuk vadediyor. Adriyatik kıyısındaki Karadağ ise doğa ve tarih tutkunlarına hitap ediyor. Budva’nın tarihî dokusu, Sveti Stefan Adası ve Adriyatik kıyısındaki plajlar, gezginler için keşfedilecek önemli noktalar arasında bulunuyor.
Gürcistan: Doğa ile Tarihin Kucaklaştığı Topraklar Türkiye’nin kuzeydoğusunda Artvin’e komşu olan Gürcistan, sonbaharda tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Başkent Tiflis’teki Narikala Kalesi ve Batum’daki Botanik Bahçesi, gezilecek yerlerin başında gelirken, Gürcü mutfağından haçapuri ve hinkali gibi özgün lezzetler seyahate tat katıyor.