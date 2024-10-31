Sonbaharda Vizesiz Seyahat Edilebilecek Yurt Dışı Rotaları

Makedonya ve Karadağ: Doğa ve Tarihin Buluştuğu Noktalar Makedonya'nın başkenti Üsküp’teki meydan ve UNESCO korumasındaki Ohri Gölü kültür ve tarih meraklılarına hitap ederken, doğaseverler için Matka Kanyonu öneriliyor. Balkan tarihinin izlerini taşıyan Ohri, kilise ve manastırlarıyla tarihî bir yolculuk vadediyor. Adriyatik kıyısındaki Karadağ ise doğa ve tarih tutkunlarına hitap ediyor. Budva’nın tarihî dokusu, Sveti Stefan Adası ve Adriyatik kıyısındaki plajlar, gezginler için keşfedilecek önemli noktalar arasında bulunuyor.

Gürcistan: Doğa ile Tarihin Kucaklaştığı Topraklar Türkiye’nin kuzeydoğusunda Artvin’e komşu olan Gürcistan, sonbaharda tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Başkent Tiflis’teki Narikala Kalesi ve Batum’daki Botanik Bahçesi, gezilecek yerlerin başında gelirken, Gürcü mutfağından haçapuri ve hinkali gibi özgün lezzetler seyahate tat katıyor.