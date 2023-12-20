Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), yenilenmiş diri fay hattı haritasını yayınladı. Yeni haritada 45 ilden geçen 485 diri fay olduğu belirtildi.

Deprem
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Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler - Resim: 1

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu olmak üzere üç büyük fay hattı bulunuyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş Türkiye diri fay hattı haritasındaki bilgilere göre ise Türkiye'de 45 ilde bulunan 485 diri fay 5,5 ve üzerinde deprem üretebilir.

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Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler - Resim: 2

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE, HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Duvar'da yer alan habere göre; Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Antep, Maraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

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Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler - Resim: 3

KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanıyor. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalıyor.

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Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler - Resim: 4

BATI ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları var. Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'in içine alır. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları’nın uzey eteklerinde de faylar uzanıyor.

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Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler - Resim: 5

İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR

MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

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Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler - Resim: 6

MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Haritaya göre bu iller şöyle: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Dersim, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

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Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler - Resim: 7

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İkinci derecen riskli illerse şöyle: Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Maraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

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Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler - Resim: 8

TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Haritada üçüncü dereceden riskli iller şöyle aktarıldı: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Urfa, Mardin, Kilis, Adana, Antep'in de bazı bölgeleri ve Maraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

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Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler - Resim: 9

MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

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Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler - Resim: 10

TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER

Adıyaman- Gölbaşı

Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

Ankara- Şereflikoçhisar

Antalya- Demre

Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir- Gönen, Manyaz

Batman-Kozluk

Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

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Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler - Resim: 11

Elazığ- Palu, Sivrice

Erzincan- Üzümlü

Eskişehir- İnönü

Antep - İslahiye

Hakkari- Şemdinli

Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

Maraş- Nurhak, Türkoğlu

Kayseri- Talas, Yeşilhisar

Kırıkkale- Keskin

Kırşehir- Akpınar, Mucur

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Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler - Resim: 12

Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

Kütahya- Gediz, Simav

Malatya- Akçadağ

Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

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Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler - Resim: 13

Mersin- Çamlıyayla, Mut

Muğla- Menteşe, Milas

Muş- Korkut, Varto

Niğde- Altunhisar, Bor

Osmaniye- Düziçi, Toprakkale

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Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler - Resim: 14

Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Urfa-Bozova

Siirt- Eruh

Şırnak- Beytüşşebap

Sivas- Altınyayla, Yıldızeli

Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye

Van- Çaldıran, Özalp

Yalova- Altınova, Çınarcık

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