Depremzedelerin yardımlaştığı Twitter'a kısıtlama getirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 8 bin 574'e (16:16) yükseldi. 49 bin 133 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yurttaşlar, depremzedeler, yakınlarına ulaşmaya çalışanlar sosyal medya üzerinden haberleşmeye çalışırken, Twitter’a erişim de sorun yaşanmaya başlandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz” dedi.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes



📰 Report: https://t.co/CEbfgeBpvz pic.twitter.com/3884wMpYD2 — NetBlocks (@netblocks) February 8, 2023

ERİŞİM DARALTMASI ONAYLANDI

Twitter’a ülke genelinde erişim sıkıntısı yaşanırken, VPN kullanımı ile girişler yapılıyor. Twitter'a girişlerin yapılmaması üzerine akıllara "Bant kısıtlaması mı geldi" sorusunu getirdi. NetBlocks, Türkiye’de Twitter’a erişimin daraltıldığının onaylandığını bildirdi.

Çevrimiçi sansürü izleyen Free Web Turkey isimli platform sosyal medya hesabından kesinti iddialarını doğruladı. Açıklamada, "Saat 16.06 itibarıyla #Twitter'a erişim engellenmeye başladı. Göstergeler, bu dakika itibarıyla Twitter'a erişimin kısıtlandığını onaylıyor. Platforma ancak #VPN aracılığıyla giriş yapılabiliyor" denildi.