Merkez üssü Bolu'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

AFAD verilerine göre, merkez üssü Bolu'da saat 13.55'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8,13 kilometre olarak açıklandı.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,7 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise, merkez üssünü Bolu olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu. Derinliğini ise 9,6 kilometre olarak açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Gerçek Gündem