Kılıçdaroğlu'na saldırı girişimi: Sırrı Süreyya Önder ile yapılacak görüşme iptal edildi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Samsat ilçesi yakınındaki Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi’ni ziyaret etti.

Medyascope'nin aktardığı habere göre, türbe ziyareti sonrası bir kişi Kılıçdaroğlu’nun yanına gelmeye çalışarak, "Seni istemiyoruz. Sen buraya gelme, sen buranın adamı değilsin oğlum" ifadeleriyle hedef aldı ve fiziksel saldırı girişiminde bulundu.

Daha sonra alanda bulunan bazı kişiler, Kılıçdaroğlu’nun korumalarına saldırırken, Kılıçdaroğlu alandan uzaklaştı.

GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

Saldırının ardından Kılıçdaroğlu ile Sırrı Süreyya Önder arasında yapılması planlanan görüşme iptal edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem