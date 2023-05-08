İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası 13 kişi gözaltına alındı!

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine düzenlenen taşlı saldırı sonrası yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 16 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası 13 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün 18.00'de Erzurum Mitingi'nin gerçekleştirdiği sırada taşlı saldırı yapıldı.

Taşlı saldırı öncesi İmamaoğlu'nun miting yapacağı Erzurum Havuzbaşı Meydanı'na AKP'li Büyükşehir Belediyesi otobüs çekerek mitingi engellemeye çalışmış, tepkiler ve protestolar üzerine geri adım atan belediye otobüsleri alandan çekmişti.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonrası emniyet güçlerince olaylara karışan 16 kişiyi tespit edildi ve 13 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, olaylarda yaralanan 12 kişinin hastanelerde yapılan tedavileri sonucu taburcu edildikleri bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
İçli köfteye lezzet katıp dağılmasını önleyen baharat... Kesinlikle eklenmeli İçli köfteye lezzet katıp dağılmasını önleyen baharat... Kesinlikle eklenmeli
Saldırganları tebrik etmediği kaldı... Bakan Yanık'dan İmamoğlu'na taşlı saldırı yorumu: "HDP ile flörtleşmeden sonra..." Bakan Yanık'dan İmamoğlu'na taşlı saldırı yorumu: "HDP ile flörtleşmeden sonra..."
Ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti Kemal Derviş hayatını kaybetti
Aldatma ustası olan 4 burç... Onlara karşı dikkatli olmanızda fayda var.. Aldatma ustası olan 4 burç... Onlara karşı dikkatli olmanızda fayda var..
ÇOK OKUNANLAR
CHP verilerine göre son oy tahminleri: AKP'nin oyları 81 ilin tamamında düştü CHP verileri: AKP'nin oyları 81 ilin tamamında düştü
Nagehan Alçı: İmamoğlu'na taşlı saldırının görüntülerini objektif gözle izledim, felaketin eşiğinden dönülmüş Nagehan Alçı: İmamoğlu'na taşlı saldırının görüntülerini objektif gözle izledim
Erken emeklilik için düzenleme: 1261 kuralı gidiyor Erken emeklilik için düzenleme: 1261 kuralı gidiyor
Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısında dikkat çeken detay: Herkes yararlanamayacak! Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısında dikkat çeken detay
63 ilde yapılan son ankette partilerin son oy oranları: Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi kazanıyor Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi kazanıyor