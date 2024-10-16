Kilis'e 2 Havan Mermisi Düştü: TSK Karşılık Veriyor
Kilis’teki mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü. Bölgede yangın çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri ÇNRA, Top ve tank atışlarıyla karşılık veriyor.
Kilis'e mayınlı bölgeye akşam saatlerinde Suriye'nin kuzeyinden iki havan mermisi düştü. Mayınlı bölgeye düşen havan mermileri bölgede yangına yol açtı.
TSK KARŞILIK VERDİ
TSK, top ve tank atışlarıyla şiddetli bir şekilde karşılık veriyor. Çatışmanın devam ettiği bölgeden alevler yükseliyor. ÇNRA, top ve tank atışlarıyla karşılık verildi.
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