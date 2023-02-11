OHAL kararnamesi: Davalar ertelendi

OHAL kararnamesi ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

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OHAL kararnamesi: Davalar ertelendi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yargı alanında alınan önlemlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu. Kararnameye göre, hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, mahkemeye gönderilme süresi hariç 4 günü geçemeyecek.

Savcı, gözaltı sürelerini üç gün uzatabilecek. OHAL ilan edilen yerlerde tutukluluğa itiraz ve tahliye talebi dosya üzerinden karara bağlanabilecek.

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