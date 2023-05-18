Tahliye olmuştu: Kadir Şeker hakkında yeni karar

Kadir Şeker'in, 10 yıl 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

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Tahliye olmuştu: Kadir Şeker hakkında yeni karar

Konya'da, Ayşe Dırla'ya (35) şiddet uyguladığı sırada Özgür Duran'ı (32), engel olmaya çalışırken bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker hakkında Yargıtay kararını verdi.

Yargıtay, 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in cezasını onadı.

NE OLMUŞTU?

5 Temmuz 2022’de, çıktığı mahkemede Kadir Şeker'in tutukluluğuna devam kararı verilmiş; cezası 10 yıl 10 aya düşürülmüştü. Savcılık son mütalaasında, Kadir Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etmişti.

2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu göz önüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye olmuştu.

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