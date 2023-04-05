EYT'lilere ilk ödemelere başlandı

EYT kapsamında emekli olanlara ödemeler başladı. Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemeler yapılıyor.

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EYT'lilere ilk ödemelere başlandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Bu kapsamda çok sayıda EYT'li emeklilik için başvuru yaptı.

NTV'de yer alan habere göre; emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı. Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

Mart başında yürürlüğe giren EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor.

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EYT EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar
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