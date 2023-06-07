Boğaziçili 8 öğrenci hakkında karar

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemde rektörlük binasına kırmızı boya atıp mala zarar verdikleri iddiasıyla yargılanan 8 öğrenciden 4'ü 'kamu malına zarar verme' suçundan 10'ar ay hapis cezası ertelenirken, sanıkların 1 yıl denetime tabi tutulmasına karar verildi. Diğer 4 öğrenci ise beraat etti.

DURUŞMADA NELER OLDU?

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan esasa ilişkin mütalaada, sanıkların yaklaşık 2 dakika süren bir basın açıklaması yaptıkları, bir kısmının açıklamanın ardından ellerindeki şişelerde bulunan boyaları rektörlük binasının kapısına ve rektörlük önüne döktükleri belirtildi.

Açıklama sırasında sanıklara karşı bir ikaz, zor kullanma veya müdahale olmazken, boyaların döküldüğü sırada güvenlik görevlilerinin sanıklara engel olmaya çalıştığı ifade edilen mütalaada, tüm sanıkların "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan beraati, 4 sanığın ayrıca "kamu malına zarar vermek" suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaaya karşı söz alan sanık avukatları beraat talebinde bulundu.