AFAD'dan yeni açıklama: Depremlerde ölü sayısı 41 bin 156'yı buldu

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sezer, "20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. 1 milyona yakın binada hasar çalışmaları devam ediyor" dedi.

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AFAD'dan yeni açıklama: Depremlerde ölü sayısı 41 bin 156'yı buldu

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. AFAD Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sezer, 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Sezer, açıklamasında, "(Deprem bölgesinde) Kuru gıda ve hijyen malzemeleri noktasında vatandaşlarımızın yapacakları yardımlara devam etmesini önemle istirham ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı, "Arama kurtarma çalışmalarına 35 bin 250 personelimiz destek verdi. 19 bin arama kurtarma personeli aktif olarak devam ediyor. Bölgede 250 binin üzerinde personelle çalışmalara devam ediyoruz. Şu anda 15 bin 250 iş makinesi çalışmalarıma devam ediyor. 78 uçak, 116 helikopter aktif çalışmalara devam ediyor. 11 binin üzerinde sorti yapıldı" bilgisini aktardı.

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