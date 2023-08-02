Emniyet'te büyük Soylu tasfiyesi: Ankara Emniyet Müdürü görevinden alındı müdürlük emrine verildi

GERÇEK GÜNDEM - 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atanmasıyla birlikte, İçişleri Bakanlığı görevine Ali Yerlikaya getirildi. Yerlikaya’nın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla arasının iyi olmadığı Ankara’da biliniyordu.

Görev teslimi sırasında Yerlikaya’nın “Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Bundan taviz verilmeyecektir” ifadeleri, Soylu döneminin geride kalacağının bir işareti olarak yorumlanmıştı. Yerlikaya, yaptığı görevlendirmelerle Soylu’ya yakın olarak bilinen isimleri Bakanlıktan tasfiye etmeye başlamıştı.

EMNİYET’TE SOYLU EKİBİNE BÜYÜK TIRPAN: ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ GİTTİ

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Emniyet teşkilatında büyük değişiklikler yapıldı. En dikkat çekici değişiklik ise Süleyman Soylu’ya en yakın isimlerden biri olan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın görevden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.

Seçimlerden sonra eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bakanlık bünyesinde 'kişisel hedefleri doğrultusunda bazı isimler için rapor hazırlattığına' dair iddialar gündeme gelmişti.

Soylu'nun Emniyet Genel Müdürü ve daha önce de yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında Erdoğan'a sunmak üzere bir rapor hazırlattığı ileri sürülmüştü. Raporu hazırlayan kurumun da Ankara Emniyeti olduğu ileri sürülmüştü.

DİNK DAVASINDAN YARGILANAN ENGİN DİNÇ ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Servet Yılmaz'dan boşalan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç getirildi.

Emniyet Müdürü Dinç, cinayetin en önemli isimlerinden olan Erhan Tuncel’i "muhbir" yaptığı belirtilen isim olarak dikkati çekmişti. Aynı zamanda Dinç, gazeteci Dink’in öldürüleceğinden haberdar olan ilk isimler arasında yer alıyordu.

Dink Davası sonucunda, Dinç hakkında "İhmali davranışla kasten öldürmek" suçundan beraat, "Kamu görevlisinin görevi ihmal" ve "Kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması" suçlarından ise zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Dinç, Hrant Dink cinayetinin yapılacağından haberdar olan ilk isim olmasına rağmen ödüllendirilerek İstihbarat Daire Başkanlığına getirilmişti.

26 Ağustos 2004’ten, 19 Eylül 2007’ye kadar Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Dinç döneminde, TAYAD’lılara linç girişimi, McDonald’s bombalanması ve Rahip Santoro’nun öldürülmesi gibi pek çok olay yaşandı.

HOLOĞLU'NA DA TASFİYE

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da görevinden alındı ve Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi. Holoğlu da Soylu'ya yakın isimlerden birisiydi.

Soylu'nun BAE'ye ziyareti sırasında Holoğlu da yanında bulunuyordu.

Holoğlu, bizzat Soylu tarafından 26 Ekim 2016 tarihinde Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanmıştı. Bu başkanlık, Sedat Peker'in de içinde bulunduğu organize suç örgütlerini yakından takip ediyor. Holoğlu, 2019'da ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapılmıştı.

TEM VE İSTİHBARAT DA GİTTİ

Atama kararlarıyla Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit görevinden alındı ve Balıkesir İl Emniyet Müdürü yapıldı.

İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu da görevinden alınarak Bursa İl Emniyet Müdürü yapıldı.

İMAMOĞLU'NA TAŞ SALDIRISI YAPILDIĞINDA MÜDÜR OLAN DA GİTTİ

Görevden alınanlar arasında 14 Mayıs seçimlerinden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde seçim otobüsünün taşlı saldırıya uğradığı dönem Erzurum İl Emniyet Müdürü olan Levent Tuncer de var.

Kaynak: Gerçek Gündem