Depremden sonra Bursa Mudanya Belediyesi hasar aldı!
Son dakika haberi... Bursa'da yaşanan depremin en çok etkilediği noktalardan Mudanya'da belediye binasında çatlak oluştu. Belediye binası tedbir amaçlı boşaltılırken, çalışanların bir kısmı izinli sayıldı.
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AFAD verilerine göre, Gemlik Körfezi'de bugün saat 10.42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden hissedilirken, Bursa Mudanya Belediyesi'nde çatlak oluştuğu ihbarı üzerine, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Çalışanların bir kısmı izinli sayılırken, binadaki hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
ESENLER'DE HASAR İHBARI YAPILDI
Öte yandan İstanbul Esenler'de bir binada hasar oluştuğuna yönelik ihbar ekipleri alarma geçirdi. Adreste inceleme yapan ekipler, binada deprem kaynaklı herhangi bir hasarın oluşmadığını tespit etti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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