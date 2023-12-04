Depremden sonra Bursa Mudanya Belediyesi hasar aldı!

AFAD verilerine göre, Gemlik Körfezi'de bugün saat 10.42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden hissedilirken, Bursa Mudanya Belediyesi'nde çatlak oluştuğu ihbarı üzerine, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çalışanların bir kısmı izinli sayılırken, binadaki hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

ESENLER'DE HASAR İHBARI YAPILDI

Öte yandan İstanbul Esenler'de bir binada hasar oluştuğuna yönelik ihbar ekipleri alarma geçirdi. Adreste inceleme yapan ekipler, binada deprem kaynaklı herhangi bir hasarın oluşmadığını tespit etti.

Kaynak: Gerçek Gündem