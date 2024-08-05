Bakan Uraloğlu'ndan Görüşme Sonrası Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram'a gelen erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bakan Uraloğlu'ndan Görüşme Sonrası Açıklama

Sosyal medya platformu Insgtram’ın erişime engellenmesinin ardından gözler bugün yapılacak toplantıdaydı.

Instagram yetkilileri ile saatler süren görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

Türkiye’de popüler sosyal medya platformu Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos'ta erişime engellenmişti.

Uraloğlu toplantı öncesinde şu açıklamayı yapmıştı:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz.”

Kaynak: AA

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