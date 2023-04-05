Son dakika: Antalya açıklarında ticari gemi battı: 9 personel aranıyor

Son dakika: Antalya açıklarında bir ticari geminin battığı açıklandı. 5 gemi personeli kurtarılırken, 9 personeli arama çalışmaları sürüyor.

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Son dakika: Antalya açıklarında ticari gemi battı: 9 personel aranıyor

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı ticari geminin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini duyurdu.

Vali Yazıcı, 14 mürettebatın bulunduğu gemide 2 personelin deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Yazıcı, 3 personelin de diğer ticari gemiler tarafından kurtarıldığını kaydederek 9 personelin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI"

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada da saat 03.47'de İskenderun'dan Ukrayna'nın İzmail limanına intikal etmekte olan Gine Bisseou bayraklı ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldığı, olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edildiği kaydedildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 fırkateyn ve 2 helikopter ile destek verildiği, mürettebat 14 kişinin Suriye uyruklu olduğu, olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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