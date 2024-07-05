Akdeniz'de Korkutan Deprem!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Akdeniz'de Korkutan Deprem!

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5 Temmuz 2024 saat 18.47'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken, deprem yerin 15.2 km altında gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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