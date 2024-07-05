Akdeniz'de Korkutan Deprem!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
5 Temmuz 2024 saat 18.47'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken, deprem yerin 15.2 km altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-07-05
Saat:18:47:43 TSİ
Enlem:34.70222 N
Boylam:25.21889 E
Derinlik:15.2 km
Detay:https://t.co/Ut11S2qKv4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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